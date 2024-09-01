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Van'ın Bahçesaray ilçesinde ayının saldırdığı eşek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Eyüp Kayan'a ait eşek, akşam saatlerinde tarlada otladığı sıra ayı saldırısı sonrası telef oldu. Sabah tarlaya giden Kayan, eşeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Ayıların her sene arı kovanlarına saldırmak için için buralara kadar indiklerini söyleyen muhtar Kayan, geçen yıl birçok arı kovanını parçaladıklarını, son olarak da önceki gün eşeğine saldırıp telef ettiklerini ifade etti. - VAN