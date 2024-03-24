Van\'ın Bahçesaray Kaymakamı ve AFAD İl Müdürü çığın etkilediği yolda incelemelerde bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde mahsur kalan avcılar helikopterle kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasına ava giden avcılar, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalınca helikopterle kurtarıldı. Bingöl AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yollarının kapanması sonucu mahsur kalan avcıları kurtarmak için arama kurtarma ekipleri ve jandarma personeli sevk etti. Ancak yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceği belirtilince bölgeye helikopter gönderildi ve avcılar kurtarıldı.