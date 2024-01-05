Van\'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı nedeniyle tır yoldan çıktı

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı tır yoldan çıktı.

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. Fatih Yılmaz idaresindeki bir tır ise kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yoldan çıktı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Tır sürücüsü Fatih Yılmaz, havanın yağışlı ve yolun buzlu olmasından dolayı tırın yoldan çıktığını belirterek, "Can kaybı yok, sadece biraz malda ziyan var" dedi. - VAN