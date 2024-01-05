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Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı nedeniyle tır yoldan çıktı - Son Dakika
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Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı nedeniyle tır yoldan çıktı

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sonucunda Fatih Yılmaz idaresindeki bir tır yoldan çıktı. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Tır sürücüsü, yağışlı hava ve buzlu yol nedeniyle kaza yaşandığını belirtti.

Van\'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı nedeniyle tır yoldan çıktı
05.01.2024 - 11:08,
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Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı ve buzlanmadan dolayı tır yoldan çıktı.

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. Fatih Yılmaz idaresindeki bir tır ise kar yağışı ve buzlanmadan dolayı yoldan çıktı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Tır sürücüsü Fatih Yılmaz, havanın yağışlı ve yolun buzlu olmasından dolayı tırın yoldan çıktığını belirterek, "Can kaybı yok, sadece biraz malda ziyan var" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran ilçesinde kar yağışı nedeniyle tır yoldan çıktı - Son Dakika
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