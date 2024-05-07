Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Van\'ın Erciş ilçesinde tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik yapıldığı tespit edilen 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar, çekler, senetler ve diğer deliller ele geçirildi.

07.05.2024 17:02
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Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik yapıldığı gözlemlenen 10 adrese operasyon yapıldı.

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Tefecilik faaliyetleri yürüttüğü düşünülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Tefecilik faaliyetleri yapıldığı düşünülen 10 adreste yapılan aramalarda; 2 tabanca, 2 şarjör, 63 adet fişek, 6 milyon 975 bin TL değerinde 5 adet çek, 128 adet borçlunun imzası bulunan bilgileri doldurulamayan senet, 59 adet altı imzalı tamamı doldurulmamış senet koçanı alt sureti, 3 adet içerisinde alacak-verecek notları bulunan ajanda, 1 adet tapu, 6 adet cep telefonu ve 2 adet flash bellek ele geçirildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Erciş ilçesinde tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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