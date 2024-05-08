Van\'ın Tuşba ilçesinde buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi

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VAN (İHA) – Van'ın Tuşba ilçesinde mayıs ayında yaşanan buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kazaların büyük kısmı, Erciş yolu üzerindeki Yumrutepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kara yolunun buzlanması nedeniyle birçok aracın yoldan çıkarak tarlaya girdiği kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN