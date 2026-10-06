Van İpekyolu\'nda Bostaniçi Mahallesi\'ndeki odunluk yangını yarım saatte söndürüldü

Van İpekyolu'nda Bostaniçi Mahallesi'ndeki odunluk yangını yarım saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki odunlukta çıkan yangın, İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangına, ihbar üzerine olay yerine giden ekipler yaklaşık yarım saatte müdahale etti.
Van'ın İpekyolu ilçesinde ilçesine odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki bir odunlukta meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın ihbarını alan İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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