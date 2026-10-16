Van İpekyolu'nda Hacı Osman Cami yanındaki otel yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Van İpekyolu'nda Hacı Osman Cami yanındaki otel yangını büyümeden söndürüldü

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Van İpekyolu\'nda Hacı Osman Cami yanındaki otel yangını büyümeden söndürüldü
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Van'ın İpekyolu ilçesi Küçük Cami Sokak'ta Hacı Osman Cami yanındaki otelde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü; olay kısa süreli panik yarattı, elektrik ve doğalgaz ekiplerine tedbir amaçlı bilgi verildi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, İpekyolu ilçesi Küçük Cami Sokak'ta bulunan Hacı Osman Cami yanındaki bir otelde meydana geldi. Otelde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Tedbir amaçlı elektrik ve doğalgaz ekiplerine de bilgi verildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İHA
İpekyolu3. SayfaİtfaiyeOlaylarGüncelCamiVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van İpekyolu'nda Hacı Osman Cami yanındaki otel yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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