Van İpekyolu\'nda kazı alanına bitişik lokantada çökme meydana geldi, can kaybı yok

Van'ın İpekyolu ilçesinde eski Belediye İş Merkezi'nin bulunduğu alanda sürdürülen kazı çalışmaları sırasında bitişikteki lokantada çökme meydana geldi. Paniğe neden olan olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Olay, Şerefiye Mahallesi Hastane 2. Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçmiş yıllarda yıkılan Belediye İş Merkezi'nin bulunduğu alanda iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında, kazı alanının bitişiğinde faaliyet gösteren lokantanın bazı bölümleri çöktü. Çökme nedeniyle iş yerinde bulunan çeşitli eşya ve yapı malzemeleri zarar görürken, olay çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel yeni bir çökme riskine karşı tedbir uygulandı. İş yerinde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürmesi bekleniyor.