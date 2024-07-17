Van İpekyolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Van İpekyolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet kaldırımdaki ağaca çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

17.07.2024 19:20
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Van'ın İpekyolu ilçesinde motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van Gölü Sahil Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AVM 442 plakalı motosiklet, kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van İpekyolu'nda Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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