Tarihi Van Kalesi eteklerinde kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, kayalıklarda mahsur kalan bir şahsın olduğuna dair yapılan ihbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan tıbbi müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van Kalesi'nde Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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