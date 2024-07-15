Van OSB Başkanı Memet Aslan: Asil ve onurlu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz - Son Dakika
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Van OSB Başkanı Memet Aslan: Asil ve onurlu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz

Van OSB Başkanı Memet Aslan: Asil ve onurlu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 15 Temmuz nedeniyle yayımladığı mesajında, 'Asil ve onurlu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz' dedi. Aslan, 15 Temmuz'un özgürlüğüne aşık bir toplumun sembol adı olduğuna dikkat çekti ve hain darbe girişimini engelleyen kahraman vatan evlatlarını minnetle anarak, birliğin ve beraberliğin devam edeceğini vurguladı.

15.07.2024 09:22
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Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 15 Temmuz nedeniyle yayımladığı mesajında, "Asil ve onurlu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz" dedi.

Van OSB Başkanı Memet Aslan, 15 Temmuz nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında 15 Temmuz'ın özgürlüğüne aşık bir toplumun sembol adı olduğuna dikkat çeken Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Dinlerin, inançların, kültürel ve ticaret savaşlarının merkezini oluşturan orta doğu toprakları, insanlık tarihinin hiç bir döneminde cazibesini kaybetmemiştir. Dış tehditlere, kavgalara, çatışmalara, haçlı seferleri gibi kapsamlı ve sistematik saldırılara, yakılıp, yıkılmasına ekonomik saldırılara, Düyun-u Umumiye, kapitülasyonlara rağmen her zaman yeniden küllerinden doğmasını başarmıştır. Asil ve onurlu duruşunu hiç bir zaman kaybetmeyen kutsal Anadolu coğrafyasının efsunlu halkı, 15 Temmuz 2016 gününde yeni bir tarih yazmayı başarmıştır. Toplumları dizayn etmek, siyaset mühendisliği ile ülkeler üzerindeki baskı ve hükümranlıklarını kaybetmek istemeyen egemen ve baskıcı güçler, bazen kendileri, bazen de o ülkeler içindeki yerli işbirlikçileri kullanarak sonuca gitmeye çalışırlar.15 Temmuz 2016 yılına kadar zaman zaman çeşitli bahanelerle bu halka operasyon çekmeye çalışan egemen güçler ve yerli işbirlikçileri başarılı olamadılar.15 Temmuz akşamı milletin evlatları gibi görünüp gerçekte ise milletimizle hiçbir alakası olmayan hainler, canlarımıza kast etmişlerdir. Millettin birliğine ve beraberliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler, ülkenin bir çok yerinde karışıklık ve kaos oluşturmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz özgürlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelen dış destekli bu hain darbe kalkışmasını sağduyusu, milli ve manevi değerlerine olan bağlılığı ve inancı, güçlü, dirayetli ve dik duruşlu lideri ile el ele vererek püskürtmüştür. Kahraman vatan evlatları bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze kasteden bu hain darbe girişimini 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' düsturu ile canları pahasına engellemişlerdir" dedi.

.15 Temmuz 'da milletin dış güçlere ve yerli işbirlikçilerine unutamayacakları bir ders verdiğini vurgulayan Aslan, mesajının devamında ise "Halkımız lideri ve tüm devlet kurumları ile dış güçlere ve yerli işbirlikçilerine öyle bir ders verdiler ki; bir daha hiç bir güç bu aziz milletin birliğini, beraberliğini ve huzurunu bozma girişiminde bulunamayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Cenab-ı Allah bu aziz millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, 15 Temmuz, OSB, Van, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van OSB Başkanı Memet Aslan: Asil ve onurlu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van OSB Başkanı Memet Aslan: Asil ve onurlu duruşu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz - Son Dakika
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