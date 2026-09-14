Van Tuşba'da örtü üstü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe Mahallesi'nde dün gece çıkan örtü üstü yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, dün gece ilçeye bağlı Yumrutepe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü yangını çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Kaynak: İHA
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