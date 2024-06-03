Van Valiliği, eylem ve etkinlikleri 5 gün süreyle yasakladı - Son Dakika
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Van Valiliği, eylem ve etkinlikleri 5 gün süreyle yasakladı

Van Valiliği, eylem ve etkinlikleri 5 gün süreyle yasakladı

Van Valiliği, Van ilinde yapılacak olan gösteri yürüyüşleri, toplantılar ve diğer protesto eylemlerini 5 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Yasaklama kararı, vatandaşların güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını engellemek ve genel asayişi korumak amacıyla alındı.

03.06.2024 17:11
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Van Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinlikleri 5 gün süreyle yasakladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu meyanda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024-07.06.2024 tarihleri arasında (5) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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