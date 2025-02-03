Vanlı otobüs muavini kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vanlı otobüs muavini kazada hayatını kaybetti

Vanlı otobüs muavini kazada hayatını kaybetti

TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada otobüs muavini Veysel Feyda, memleketi Van'da defnedildi.

03.02.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden otobüs muavini Veysel Feyda, memleketi Van'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan evli ve üç çocuk babası Veysel Feyda'nın (37) cenazesi, ailesi tarafından Van'a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Şabaniye Mezarlığı'nda defnedildi. Feyda'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Zincirleme kazada 1 ölü, 19 yaralı

Feyda'nın hayatını kaybettiği kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. E.O. (44) yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden A.T. (41) yönetimindeki 33 F 4618 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, M.C. idaresindeki 21 GC 721 plakalı otomobile çarptıktan sonra tır ve otomobil alev alırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmişti.

19 kişinin yaralandığı kazada, otobüs muavini Veysel Feyda hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3-sayfa, Tarsus, Adana, Yaşam, Kaza, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vanlı otobüs muavini kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:14:02. #1.12#
SON DAKİKA: Vanlı otobüs muavini kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.