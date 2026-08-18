Vasim Esad İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Vasim Esad İdam Cezasına Çarptırıldı

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Suriye'de Beşar Esad'ın kuzeni Vasim Esad, savaş suçları nedeniyle idam cezasına mahkum edildi.

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın kuzeni Vasim Esad, savaş suçu ve insanlığa karşı işlediği suçlar kapsamında görülen davada idam cezasına çarptırıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi, eski rejim mensuplarının yargılandığı davada tarihi bir karara daha imza attı. Mahkeme, devrik rejim lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vasim Esad'ı "kasten adam öldürme", "işkence", "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işlemekten idam cezasına çarptırdı. Vasim Esad'ın ayrıca taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına kamu hazinesi adına el konulmasına ve mağdurlara tazminat ödenmesine hükmedildi.

Uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri temsilcileri ile Ulusal Geçiş Dönemi Adalet Komisyonu üyelerinin katıldığı 6. duruşmada kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Hakim Fahreddin el-Eriyan, soruşturma ve delillerin, sanığın suçlarını kanıtladığını belirtti. El-Eriyan, Vasim Esad'ın eski rejim komutanlarından Tuğgeneral Ghiath Dalla'nın talimatıyla yasa dışı silahlı gruplar kurduğunu, Doğu Guta ve özellikle Mleha beldesinde sivilleri hedef alan katliamlarda rol aldığını ifade etti. Mahkeme ayrıca Vasim Esad'a bağlı grupların Ceramana'da muhalif sivillere ait iş yerlerini yağmalama, mülklere el koyma, adam kaçırma, kasten öldürme ve işkence suçlarını işlediğini kesinleştirdi.

Öte yandan, 21 Haziran 2025'te Suriye-Lübnan sınırında yakalanan Vasim Esad'ın yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Beşşar Esed, Politika, 3. Sayfa, Mahkum, Mahkum, Suriye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vasim Esad İdam Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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