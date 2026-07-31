Vatandaş fotoğrafladı, Şahinbey zabıta ekipleri yakaladı

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Geylani Mahallesi'nde boş bir araziye moloz ve inşaat atığı döken şahsı, vatandaşın ihbarı ve cep telefonu ile çektiği fotoğraflar sayesinde kısa sürede tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Geylani Mahallesi'nde öğle saatlerinde boş bir araziye moloz ve inşaat atığı döküldüğünü gören çevre sakinleri, çevre kirliliğine duyarsız kalmayıp, cep telefonuyla çektikleri fotoğrafları Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ulaştırarak şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen zabıta ekipleri, çevreyi kirleterek boş araziye izinsiz şekilde moloz ve inşaat atığı döktüğü belirlenen şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uyguladı.

"Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Temiz bir Şahinbey için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çevremizi kirletenlere kesinlikle göz yummuyoruz. Bu olayda duyarlılık göstererek fotoğraf çekip bizlere ulaştıran vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin desteğiyle çevreyi kirletenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ortak yaşam alanlarımızı korumak hepimizin görevidir. Şehrimizin temiz kalması için denetimlerimiz aralıksız devam edecek ve çevreyi kirletenler hakkında gerekli yasal işlemleri uygulamayı sürdüreceğiz" dedi.