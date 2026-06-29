Veli Ağbaba'ya 500 Bin Lira Sorusu - Son Dakika
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Veli Ağbaba'ya 500 Bin Lira Sorusu

29.06.2026 21:41
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Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Turgut Koç'a 500 bin lira sorusu sorduğu ifadesiyle gündeme geldi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ilişkin dosyada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Turgut Koç ifadesinde, Ağbaba'nın kendisini çağırarak, "500 bin lira var mı?" diye sorduğunu belirtti.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ilişkin dosyada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dolar ve euro destelerinin görüldüğü görüşmenin fotoğrafı soruşturma dosyasına girdi. Daha önce Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden "Para nerede?" şeklinde mesaj gönderdiği tespit edilmişti. Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede ise 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu, fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. Bu fotoğraf, dosyadaki para trafiğine ilişkin bağlantıya dair önemli bir bulgu olarak kayıtlara geçti. Koç'un 29 Haziran tarihinde verdiği ifadede de Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve "500 bin lira var mı?" diye sorduğunu anlattığı ortaya çıktı.

Koç yeni ifade yerdi: "Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı"

Turgut Koç'un bugün adliyede verdiği yeni ifadede ise 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu. Söz konusu yazışmada Veli Ağbaba'nın saat 19.28'de "Sorun varsa yaz bana" dediği, Koç'un ise "Yok ağabey sorun, perşembe oradayım" şeklinde yanıt verdiği tespit edildi. Ağbaba'nın buna karşılık "Sorun olacaksa yaz kesin mi" dediği yazışmalar da Koç'a soruldu. Koç, bu yazışmaya ilişkin ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. '500 bin lira var mı?' diye sordu, ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramada ise WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim."

Koç'un ifadesinde yer alan "500 bin liran var mı?" beyanı, dosyada para trafiğine ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu. Daha önce "Para nerede?" mesajı ve döviz destelerinin yer aldığı görüntülü görüşme fotoğrafıyla gündeme gelen dosyada, Koç'un yeni ifadesiyle birlikte para konulu görüşmelere ilişkin yeni bir başlık daha ortaya çıktı. Turgut Koç'un telefonunda yapılan dijital incelemede elde edilen veriler ile Koç'un 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde anlattıkları, soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milletvekili, Veli Ağbaba, Politika, 3. Sayfa, Malatya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Veli Ağbaba'ya 500 Bin Lira Sorusu - Son Dakika

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