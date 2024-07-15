Velimeşe OSB'de göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaralanan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçiler Kadir Aydın ve Hasan Aslan, ekiplerin çalışmasının ardından kurtarıldı. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Hasan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Aydın'ın ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ