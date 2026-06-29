Venezuela'da 21 Yaşındaki Genç Enkazdan Kurtarıldı - Son Dakika
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Venezuela'da 21 Yaşındaki Genç Enkazdan Kurtarıldı

29.06.2026 15:00
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24 Haziran depremlerinde enkaz altında kalan Aaron Levi Cantillo Vargas, ortak operasyonla kurtarıldı.

Venezeula'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde enkaz altında kalan 21 yaşındaki Aaron Levi Cantillo Vargas, El Salvador, Meksika ve Venezuela'dan arama kurtarma ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda kurtarıldı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ekiplerin de katıldığı çalışmalarda, yaşamını yitirenlerin cenazelerine ulaşılırken, enkaz altından sağ kurtarılanlar da umut olmaya devam ediyor. Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı La Guaira eyaletinde sağ olduğu belirlenen 21 yaşındaki Aaron Levi Cantillo Vargas, El Salvador, Meksika ve Venezuela'dan arama kurtarma ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda kurtarıldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yaptığı açıklamada, "Sağlık görevlilerinden biri, La Guaira eyaletinin Caraballeda bölgesindeki Tanaguarena Mahallesi'nde bulunan OPP 25 binasında enkaz altında kalan 21 yaşındaki Aaron Levi Cantillo Vargas'a ulaşarak sıvı tedavisi uyguladı ve susuz kalmaması için destek sağladı" dedi.

Kurtarma ekipleri ile Aaron arasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin bulunması nedeniyle çalışmaların güçleştiğini aktaran Bukele, "Saatler süren yoğun ortak çalışmanın ardından, 21 yaşındaki Aaron Levi Cantillo Vargas, sağ olarak kurtarıldı. Bu kurtarma, Aaron'a ulaşmak için aralıksız çalışan Venezuela, Meksika ve El Salvador arama kurtarma ekiplerinin koordineli çabaları sayesinde mümkün oldu. Aaron şu anda uzman sağlık ekiplerinden tıbbi bakım alıyor. Daha fazla hayat kurtarma umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Residencias Karina'da bir köpek sağ kurtarıldı

Nayib Bukele, bir başka açıklamasında ise bir köpeğin enkaz altından sağ olarak kurtarıldığını bildirdi. El Salvador Devlet Başkanı, "Residencias Karina'da bu köpeği canlı olarak bulduk. İsmini bilmiyoruz, ancak sağlık durumu çok iyi. Eğer birisi onun sahibi ise, lütfen ekiplerimize yaklaşarak cep telefonunda bir fotoğraf veya video gösterin, böylece teslim edebilelim" dedi. - LA GUAİRA

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Venezuela, 3. Sayfa, Güvenlik, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'da 21 Yaşındaki Genç Enkazdan Kurtarıldı - Son Dakika

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