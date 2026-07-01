Venezuela'da Deprem Felaketi: 2295 Ölü - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Felaketi: 2295 Ölü

01.07.2026 23:17
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Venezuela'daki depremlerde can kaybı 2295'e yükseldi, ulusal yas ilan edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkedeki depremlerde can kaybının 2 bin 295'e yükseldiğini, 11 binden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, artan can kaybı nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan etti.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiğini, 11 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Rodriguez ayrıca, yaklaşık 13 bin kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise artan can kaybı nedeniyle ülkede 7 günlük ulusal yas ilan etti. Rodriguez, "Ülkemizin ruhu, yaşanan can kayıplarıyla parçalandı" ifadelerini kullandı.

Yaşam belirtisi bulunmayan binalar işaretleniyor

Özellikle başkent Karakas'ın kuzeyindeki La Guaira kentinde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından uluslararası arama-kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, çok sayıda binanın yıkıldığı La Guaira'da arama çalışmaları tamamlanan ve yaşam belirtisine rastlanmayan binaların İngilizcede "hayatını kaybetmiş" anlamına gelen "deceased" kelimesini temsilen "D" harfiyle işaretlendiğini açıkladı.

İspanyol arama-kurtarma ekibinin koordinatörü Javier Rodes, yaşam belirtisi bulunmayan enkazlarda zaman kaybetmediklerini belirtti.

DSÖ: "Venezuela sağlık sistemi baskı altında"

Çeşitli uluslararası kaynaklar, günlük yaşamın durma noktasına geldiği ülkede binlerce kişinin barınma, gıda ve temiz su sıkıntısıyla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Venezuela'daki sağlık sisteminin "aşırı baskı altında" olduğunu belirterek, deprem öncesinde aşılama oranlarının düşük olması nedeniyle kızamık ve difteri gibi aşıyla önlenebilir hastalıklarda salgın riskinin arttığı uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre yaklaşık 50 bin kişiden hala haber alınamıyor. Uzmanlar, depremden sonraki 72 saat içinde enkaz altında kalanların hayatta kalma ihtimalinin büyük ölçüde azaldığını bildiriyor. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Venezuela, Milli Yas, 3. Sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'da Deprem Felaketi: 2295 Ölü - Son Dakika

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