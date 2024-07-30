Venezuela'da protestolarda 749 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Venezuela'da protestolarda 749 kişi gözaltına alındı

Venezuela\'da protestolarda 749 kişi gözaltına alındı

Venezuela'da muhalefet destekçilerinin Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından başlattıkları protestolarda 749 kişi gözaltına alındı. Devam eden protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti. Venezuela Savunma Bakanı, silahlı kuvvetlerin Maduro'ya mutlak sadakatine ve koşulsuz desteğine sahip olduğunu belirtti.

30.07.2024 19:45
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Venezuela'da muhalefet destekçilerinin Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından başlattıkları protestolarda 749 kişi gözaltına alındı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından muhalefet destekçileri tarafından ülke çapında seçim sonuçlarının şaibeli olduğuna yönelik düzenlenen protestolar devam ediyor. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, devam eden protestolarda şu ana kadar 749 kişinin gözaltına alındığını belirterek, bu sayının artabileceğini ifade etti. Saab, gözaltına alınanların çoğunun "otoriteye direnmek ve terörizm" ile suçlanacağını belirtti.

Protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti

Venezuela'da devam eden protestolarda Tachira eyaletinde 1, Maracay şehrinde 1 olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Ordudan Maduro'ya destek

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, yaptığı açıklamada Maduro'nun hafta sonu yeniden seçilmesiyle ilgili protestoların ortasında silahlı kuvvetlerin "mutlak sadakatine ve koşulsuz desteğine" sahip olduğunu belirterek, Maduro'nun "meşru bir şekilde yeniden seçilen başkomutan" olduğunu söyledi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), oyların yüzde 98'inin sayıldığını ve seçimi Maduro'nun kazandığını duyurmuş, Maduro'nun yüzde 51.2 oy aldığı seçimde muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in ise yüzde 44.2 oy aldığı kaydedilmişti. Sandık çıkış anketlerinde ise Maduro'nun seçimi kaybettiği, Gonzalez'in seçimin galibi olduğu ifade edilmişti. - KARAKAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Venezuela'da protestolarda 749 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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