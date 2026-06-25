Venezuela'da 7.2 ve 7.5'lik Depremler: 164 Ölü, 971 Yaralı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e, yaralı sayısı 971'e yükseldi.

Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, can kaybının 164'e, yaralı sayısının 971'e yükseldiğini bildirdi. Rodriguez, "Onlarca bina çöktü ve şu anda mümkün olduğunca çok hayat kurtarmak için yoğun bir şekilde kurtarma çalışmaları yürütüyoruz" dedi. Venezuela'nın geçici devlet başkanı ayrıca, Uluslararası Para Fonu'ndan gelen kaynaklar kullanılarak 200 milyon dolarlık bir başlangıç fonu oluşturulacağını bildirdi.

Rodriguez, Venezuelalılara sakin kalmaları ve "birlik içinde" olmaları çağrısında bulunarak, yapılar güvenliyse evlerinde kalmalarını söyledi. Geçici Devlet Başkanı, Venezuela'nın yerel saatle 19.00'da dua gerçekleştireceğini ekledi.

"Halkımıza destek sunan Donald Trump'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz"

Delcy Rodriguez sosyal medya hesabından dünya liderlerinin taziye mesajlarına cevap verirken, ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti. Rodriguez, "Venezuela makamlarıyla sürekli temas halinde olan ve halkımıza destek ile dayanışma sunan ABD Başkanı Donald Trump'a ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu trajedi nedeniyle yas tutan Venezuela halkına bu zor zamanlarda uzatılan yardım elini Venezuela asla unutmayacaktır" açıklamasını yaptı.

"Tüm Venezuelalılarla dayanışma içindeyiz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından İspanyolca yaptığı açıklamada, "Geçen gece meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından tüm Venezuelalılarla dayanışma içindeyiz. Özellikle kurbanları ve ailelerini düşünüyorum. Yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Deprem yerel saatle 18.04 sıralarında meydana gelmişti

Venezuela, dün yerel saatle 18.04 sıralarında önce 7,2 büyüklüğünde bir depremle, 39 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS), can kaybının büyük ihtimalle binlerle ifade edileceğini, 10 bini aşma ihtimalinin ise kayda değer derecede yüksek olduğunu belirtmişti. - KARAKAS