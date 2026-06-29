Venezuela\'daki Depremlerde Can Kaybı 1719\'a Yükseldi

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 719'a yükseldiğini açıkladı. Venezuela'daki Birleşmiş Milletler Daimi Koordinatörü Gianluca Rampolla Del Tindaro ise, depremlerde en az 2 bin 500 binanın hasar aldığını ya da yıkıldığını açıkladı.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodríguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 719'a yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'daki Birleşmiş Milletler Daimi Koordinatörü Gianluca Rampolla Del Tindaro ise, Venezuela'da 24 Haziran'da bu yana 500'den fazla artçı deprem yaşandığını aktardı. Depremlerde en az 2 bin 500 binanın hasar aldığını ya da yıkıldığını açıklayan Del Tindaro, "Sadece dün, olayın üzerinden dört gün ve kritik 72 saatin üzerinden bir gün geçtikten sonra uluslararası kurtarma ekipleri 7 kişiyi canlı olarak kurtarmayı başardı" dedi.

Depremden en çok etkilenen La Guaira'daki yıkım ise gazeteci Yan Boechat ve Bomberos de Quito (Quito İtfaiye Teşkilatı) tarafından görüntülendi. Görüntülerde, arama-kurtarma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği ve enkazlardan çıkarılan çok sayıda cansız bedenin açık alanlarda toplandığı görüldü. Depremden sağ kurtulanlar hayata tutunmaya çalışırken, evlerinden kurtarabildikleri eşyaları yol kenarlarına dizdiler. - KARAKAS