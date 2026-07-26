Verçenik Dağı'nda Dağcı Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Verçenik Dağı'nda Dağcı Kadın Yaralandı

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Verçenik Dağı'nda tırmanış yapan kadın dağcı, inişte kayarak yaralandı. Ekipler başarılı kurtarma yaptı.

Erzurum-Artvin-Rize sınırında bulunan Verçenik Dağı'na tırmanış yapan 7 kişilik dağcı grubunda yer alan kadın sporcu, iniş sırasında kar üzerinde kayarak düşüp yaralandı. Engebeli arazi ve zorlu hava şartlarına rağmen AFAD, JAK ve UMKE ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen saatler süren operasyonun ardından yaralı dağcı helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 kişilik dağcı ekibi Verçenik Dağı zirve tırmanışını tamamladıktan sonra inişe geçti. İniş esnasında Merve K. isimli kadın dağcı, karla kaplı eğimli arazide dengesini kaybederek kaydı ve düşerek yaralandı.

Yaralanan dağcıyı kurtarmak için seferber olan dağcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Erzurum AFAD ekibinden 8 personel bölgeye sevk edilirken, Rize AFAD'dan 4 personel ile Rize İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 4 personel de kurtarma çalışmalarına katıldı.

Dağın sarp yapısı nedeniyle ekipler, uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından olay yerine ulaştı. Yaralı kadın dağcı ile birlikte gruptaki toplam 5 kişinin ekipleri beklediği öğrenildi.

İlk sağlık müdahalesi AFAD ve JAK ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kadın dağcının, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar ve yaralanmalar bulunduğu belirlendi. Yaralı, sedyeye alınarak güvenli şekilde taşınmaya başlandı.

Ekipler, sarp kayalıklar ve karla kaplı arazide büyük bir titizlikle ilerleyerek yaralıyı helikopterin iniş yapabileceği uygun ve düz bir alana ulaştırdı. Bu noktada UMKE ekipleri tarafından yaralıya yeniden tıbbi müdahalede bulunuldu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bölgeye gelen ambulans helikopter, yaralı dağcıyı teslim alarak Erzurum'daki hastaneye sevk etti.

Öte yandan yetkililer, yüksek rakımlı dağlık alanlarda gerçekleştirilecek faaliyetlerde sporcuların hava şartları ve arazi şartlarını dikkate alarak gerekli güvenlik tedbirlerini almalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. AFAD, JAK ve UMKE ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Verçenik Dağı'nda Dağcı Kadın Yaralandı - Son Dakika

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