Vesile Bingöl'ün Ölümü: Eşine Suçlama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vesile Bingöl'ün Ölümü: Eşine Suçlama

Bakırköy'de Vesile Bingöl'ün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı, eşi hakkında hapis cezası istendi.

09.10.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de 2023 yılında bir ipe asılı şekilde bulunan Vesile Bingöl'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede önceki eşi de asılı şekilde ölü bulunan İsmet Bingöl hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılmazken 'intihara yönlendirme' suçundan 10, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Öte yandan cumhuriyet savcısı, Vesile Bingöl'ün kendini asmadığı ancak eşi tarafından olaya intihar süsü verildiği iddiasının oluştuğu belirtilerek Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporunda 'vefat edenin ası şeklinde intiharı' sonucunun çıktığını, bu nedenle Bingöl'ün ilk eşinden sonra ikinci eşini de öldürdüğüne dair somut bir delile ulaşılamadığını aktardı.

Bakırköy'de 24 Temmuz 2023'te meydana gelen olayda Vesile Bingöl, eşi ile yaşadığı evde bir ipe asılı şekilde ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Ölümü ile ilgili kimse şikayetçi olmadı

İddianamede, Vesile Bingöl'ün ölümüne ilişkin kimsenin şikayetçi olmadığı ve kamu hukuku adına dava açılmasının talep edildiği belirtildi. İddianamede 24 Temmuz 2023 günü Bakırköy'de kolluk birimlerine intihar ihbarının ulaştığı ve polislerin olay yerine gittiği aktarıldı. Hayatını kaybeden Vesile Bingöl'ün ölü bir şekilde ambulansa bindirildiği de iddianamede kaydedildi.

"İlk eşini öldürmekten cezaevine girdi, Vesile'ye zaman zaman şiddet uygulardı"

İddianamede ifadesine yer verilen ve ablası Vesile Bingöl ile aynı apartmanda oturan Şaban A., "İsmet Bingöl olay günü sabah saatlerinde 'Şaban koş koş' diye bağırdı. Kardeşim yerde yatar haldeydi. Televizyonun sesi fazlaca yüksekti. İsmet Bingöl tamamen giyinikti, ev haliyle değildi. İsmet Bingöl ilk eşini öldürmekten cezaevine girdi. Vesile'ye zaman zaman şiddet uygulardı" dedi.

"Vesile'nin beni aldattığını düşündüm"

İsmet Bingöl ise iddianamede yer verilen ifadesinde, "Olay günü gece saatlerinde eve geldim. Geldiğimde Vesile'yi görmedim, uyudum. Sabah saatlerinde en küçük çocuğumun ağlama sesine uyandım. Olay günü tartıştık. Vesile'nin beni aldattığını düşündüm. Başka bir odaya geçtim. Ardından mutfağa baktığımda Vesile'nin kendini astığını gördüm. Mutfaktan aldığım bıçak ile ipi kestim. Kapıyı açarak Şaban'a seslendim. Kalp masajı yapmaya çalıştım. Vücudumdaki çizikler de önceki tartışmaya aittir. Son 1 haftadır uyuşturucu madde kullanıyordum" dedi.

İlk eşi de aynı şekilde ölen İsmet Bingöl hakkında beraat kararı verilmiş

İddianamede, İsmet Bingöl'ün ilk eşinin ölümü ile yargılama süreci de aktarıldı. İddianamede "İsmet Bingöl'ün tıpkı bu olayda olduğu gibi sabah uyandığında vefat eden ilk eşi ile tartıştığını ve tıpkı bu olayda olduğu gibi eşinin başka odaya geçerek intihar ettiğini söylediği, yine tıpkı bu olayda olduğu gibi eşini görünce sinir krizi geçirdiğini ve yakınlarına seslendiğini, tıpkı bu olayda olduğu gibi vefat edenin intihar etmesi için somut bir neden bulunamadığı ve İsmet Bingöl hakkında beraat kararı verildiği" ifadelerine yer verildi.

ATK: "Asılma dışında ölüm gerçekleştiğine dair delil yok"

Öte yandan evde yapılan incelemelerde Vesile Bingöl'ün kendini astığı ipin düğümünün gevşek olduğu ve asılma durumunda düğümlerin sıkı hale gelmesi gerektiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise Vesile Bingöl'ün asılma dışında ölüm gerçekleştiğine dair tıbbi bir delil bulunmadığı kaydedildi.

"İlk eşinden sonra ikinci eşini de öldürdüğüne dair somut bir delile ulaşılamadı"

İddianamede Vesile Bingöl'ün kendini asmadığı ancak eşi tarafından olaya intihar süsü verdiği iddiasının oluştuğu belirtilerek, "Ancak nihayetinde bilimsel ve aksi sabit olmayan Adli Tıp Kurumu raporu ile bilirkişi raporunda 'vefat edenin ası şeklinde intiharı' olarak ortaya konulduğu" belirtildi. Cumhuriyet savcısı, İsmet Bingöl'ün ilk eşinden sonra ikinci eşini de öldürdüğüne dair somut bir delile ulaşılamadığını ve ikinci eşi olan Vesile Bingöl'ün de intihar ettiğinin kabulünün gerektiğini açıkladı. Sanık İsmet Bingöl hakkında bu nedenle 'kasten öldürme' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Cumhuriyet savcısı: "Amacı intihar etmeye sürüklemek"

İddianamede İsmet Bingöl'ün eşi Vesile Bingöl'e yönelik gurur kırıcı eylemlerde bulunduğu, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı, uyuşturucu kullanmasının etkisi ile Vesile Bingöl'ün hayatını temelinden sarstığı ve evden dışarı çıkmasına izin vermediği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı İsmet Bingöl'ün ilk eşinin de intihar ettiğinin iddia edildiğini belirterek, amacının ilk eşinde olduğu gibi Vesile Bingöl'ü intihar etmeye sürüklemek olduğunu açıkladı. Savcı, Vesile Bingöl'ün hiçbir sebep yokken aldatma ithamlarına maruz bırakıldığını da belirterek, "İsmet Bingöl'ün eşinin vefat etmesini istediği ve bu ruh haline sürüklediği, eziyet içeren sistematik eylemleri ile aynı zamanda intihara yönlendirdiği" ifadelerine yer verdi. İsmet Bingöl hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılmazken 'intihara yönlendirme' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar, 'eşe karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanık İsmet Bingöl önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3-sayfa, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vesile Bingöl'ün Ölümü: Eşine Suçlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
14:30 Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye’deki en yakışıklı futbolcuyu seçti Galatasaray-Kasımpaşa maçının gizemli misafiri, bu kez Türkiye'deki en yakışıklı futbolcuyu seçti
14:24 Ünlü müzik yapımcısı Diddy’nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı Ünlü müzik yapımcısı Diddy'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
14:13 Kredi kartlarında korkutan rakam 1 yılda yüzde 39 arttı Kredi kartlarında korkutan rakam! 1 yılda yüzde 39 arttı
14:01 Bir annenin en zor anı Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti Bir annenin en zor anı! Oğlunu polise kendi elleriyle teslim etti
14:01 Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı Yanındaki kadınlara aldırmadan tartıştığı adamın boğazına bıçak dayadı
13:58 Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi Hidayet Türkoğlu yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 09:57:46. #1.13#
SON DAKİKA: Vesile Bingöl'ün Ölümü: Eşine Suçlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.