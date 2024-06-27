Vezirköprü'de 34 suçtan aranan şahıs yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 34 farklı suçtan da kaydı olan şahıs yakalandı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 'kasten öldürme' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan, 34 farklı suçtan kaydı olan İ.T. (24) isimli erkek şahıs, Yenimahalle'de polis ekiplerinin sıkı takibi sonrasında saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAMSUN
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