Vezirköprü'de nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Vezirköprü'de nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı, 2 kişi tutuklandı

Vezirköprü\'de nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı, 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

16.04.2024 09:32  Güncelleme: 09:34
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vezirköprü ilçesi Adetepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında kavga çıktı. Kavgada E.G., M.G., E.G. ve S.K. bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan E.G. ve E.G. burada yapılan tedavi sonrasında taburcu edilirken, M.G.'nin tedavisinin devam ettiği, S.K.'nin ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22) adliyedeki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Vezirköprü, Samsun, Kavga, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vezirköprü'de nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vezirköprü'de nişan merasiminde çıkan kavgada 4 kişi bıçaklandı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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