 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vicdansızlığın bu kadarı: 6 iş yerinden SMA'lı çocuğun bağış kutusunu çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Vicdansızlığın bu kadarı: 6 iş yerinden SMA'lı çocuğun bağış kutusunu çaldılar

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 ayrı işyerine müşteri sıfatıyla gelerek, SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusunu çalan 2 kişi yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Çorlu İlçe merkezinde market, ekmek fırını ve pastanelere gelen hırsızlar, müşteri gibi davranarak SMA hastası Yağız Batu'nun bağış parasına göz dikti. Gözü dönmüş şahıslar, kaşla göz arasında bağış kutularını çalarak kayıplara karıştı. İşyerlerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Vicdanları sızlatan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.T. 30 ve F.E. 29 isimli şüpheliler yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Vicdansızlığın bu kadarı: 6 iş yerinden SMA\'lı çocuğun bağış kutusunu çaldılar
03.01.2024 - 23:36,  Güncelleme: 23:38
Abone Ol

Vicdansızlığın bu kadarı: 6 iş yerinden SMA'lı çocuğun bağış kutusunu çaldılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 ayrı işyerine müşteri sıfatıyla gelerek, SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusunu çalan 2 kişi yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çorlu İlçe merkezinde market, ekmek fırını ve pastanelere gelen hırsızlar, müşteri gibi davranarak SMA hastası Yağız Batu'nun bağış parasına göz dikti. Gözü dönmüş şahıslar, kaşla göz arasında bağış kutularını çalarak kayıplara karıştı.

İşyerlerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Vicdanları sızlatan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.T. 30 ve F.E. 29 isimli şüpheliler yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vicdansızlığın bu kadarı: 6 iş yerinden SMA'lı çocuğun bağış kutusunu çaldılar - Son Dakika


22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05
Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu

Son Dakika
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27 Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:03:45. #1.11#
SON DAKİKA: Vicdansızlığın bu kadarı: 6 iş yerinden SMA'lı çocuğun bağış kutusunu çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement