Vicdansızlığın bu kadarı: 6 iş yerinden SMA'lı çocuğun bağış kutusunu çaldılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 ayrı işyerine müşteri sıfatıyla gelerek, SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusunu çalan 2 kişi yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çorlu İlçe merkezinde market, ekmek fırını ve pastanelere gelen hırsızlar, müşteri gibi davranarak SMA hastası Yağız Batu'nun bağış parasına göz dikti. Gözü dönmüş şahıslar, kaşla göz arasında bağış kutularını çalarak kayıplara karıştı.

İşyerlerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Vicdanları sızlatan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen A.T. 30 ve F.E. 29 isimli şüpheliler yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.