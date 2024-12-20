Virajı Alamayan Kamyon 100 Metre Uçurumdan Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Virajı Alamayan Kamyon 100 Metre Uçurumdan Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta Geminbeli geçidinde virajı alamayan kömür yüklü kamyon, yaklaşık 100 metre derinlikteki bir uçuruma düşerek sürücüsünün ölümüne neden oldu. Kaza yerindeki şartlar nedeniyle itfaiye ve jandarma ekipleri zorluk yaşadı.

20.12.2024 18:13  Güncelleme: 18:19
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Virajı alamayan kamyon 100 metre uçurumdan uçtu, sürücü hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli geçidinde virajı alamayan kamyon yaklaşık 100 metre uçurumdan aşağı uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza dün gece 23.30 sıralarında Geminbeli Geçidinde meydana geldi. Zara istikametinden Suşehri istikametine giden Gökmen Pınarbaşı idaresindeki 52 K 027 plakalı kömür yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 100 metreden yuvarlanarak dere yatağına uçtu. Gece olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza yerinin uçurum ve kaygan olması nedeniyle sabah erken saatlerinde olaya müdahale edebildi. Dere yatağına düşen kamyonun sürücüsünün uçurumda kalan cesedi Suşehri Jandarma ve Suşehri Belediye itfaiye ekiplerinin büyük uğraşları soncunda yaklaşık 2 saatte alınabildi. Olay yerine gelen Suşehri Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonucunda hayatını kaybeden kamyon sürücüsü Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı Alamayan Kamyon 100 Metre Uçurumdan Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Virajı Alamayan Kamyon 100 Metre Uçurumdan Uçtu, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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