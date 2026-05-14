Viranşehir\'de Kaçak Çay ve Sigara Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki gün boyunca yapılan gümrük kaçağı çay ve sigara operasyonlarında 43 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik ilçe genelinde iki gün boyunda operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 10 bin 350 adet gümrük kaçağı sigara ile 61 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirilirken 43 kişi hakkında ise adli işlem gerçekleştirildi. - ŞANLIURFA