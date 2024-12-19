Viranşehir\'de Kaza: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Hüriyet Mahallesi Tılbeder Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 45 AH 719 plakalı kamyonet ile 63 AG 948 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Halil Ali (25) ve Cuma Sino (19), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA