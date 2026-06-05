Viranşehir'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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Viranşehir'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü

05.06.2026 19:04
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon-otomobil çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 71 EF 691 plakalı kamyon ile 42 FCA 67 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan kişiler ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çalışmalar sonucu çıkardı. Kazada R.B. (25) ile T.K. (20) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir yaralının ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Viranşehir'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Viranşehir'de Zincirleme Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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