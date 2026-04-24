Vize\'de yangın ve tahliye tatbikatı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, yapan personele yangın söndürme ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik geğince düzenlenen tatbikat, Vize Belediyesi Ana Hizmet Binası, Atıksu Arıtma Tesisi ile Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eş zamanlı olarak yapıldı. Tatbikatta, muhtemel yangın durumlarında personelin doğru ve hızlı müdahale edebilmesi, güvenli tahliye süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve acil durum bilincinin artırılması hedeflendi.

Senaryo gereği oluşturulan yangın durumuna müdahale eden ekipler, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımını uygulamalı olarak gösterirken, çalışanlar da tahliye prosedürlerini adım adım gerçekleştirildi. - KIRKLARELİ