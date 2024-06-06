Vize ilçesinde kaçak yollarla getirilen küçükbaş hayvanlar ele geçirildi - Son Dakika
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Vize ilçesinde kaçak yollarla getirilen küçükbaş hayvanlar ele geçirildi

Kırklareli'ne bağlı Vize ilçesinde kaçak yollarla getirildiği belirlenen küçükbaş hayvanlar, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirildi. Hayvanlara el konularak işletme sahibine idari para cezası uygulandı.

06.06.2024 10:17
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Kırklareli'ne bağlı Vize ilçesinde kaçak yollarla getirildiği belirlenen küçükbaş hayvanlar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli'ne bağlı Vize ilçesinde kaçak küçükbaş hayvanların olduğu bilgisine ulaşan Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmada, küçükbaş hayvanlara el konularak, işletme sahibine idari para cezası uygulandı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vize ilçemizde, İlçe Müdürlüğü teknik personelince kulak küpe numaralarından yapılan kontrolde, küçükbaş hayvanların Anadolu'dan kaçak getirildiği tespit edildi. Hayvan sahibine idari para cezası uygulandı ve hayvanların, 2020/06 numaralı şap hastalığına duyarlı hayvanların korunmuş bölgelere sevklerinde uygulanacak prensipler genelgesi kapsamında mezbahada tazminatsız olarak kesimi gerçekleştirildi." - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vize ilçesinde kaçak yollarla getirilen küçükbaş hayvanlar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vize ilçesinde kaçak yollarla getirilen küçükbaş hayvanlar ele geçirildi - Son Dakika
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