Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı - Son Dakika
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Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli\'ye vaiz olarak atandı

Sanatçı Volkan Konak'ın vefatı sonrası ''Sahnede gebermiş'' ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu. Mehmetalioğlu ''Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok'' dedi.

20.05.2025 13:12
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KKTC'de çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun açıklamaları infial yaratmış, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

"KOCAELİ'YE TAYİNİM ÇIKTI"

Yaptığı her açıklama tartışmalara neden olan Mehmetalioğlu sosyal medya hesabından bu kez de Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını duyurdu.

"ALLAH VAR SORUN YOK"

Mehmetalioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Arkadaşlar Kocaeli'ye vaiz olarak tayinim çıktı. Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok."

Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Haktan Çalışkan:
    ne olacak tayyibin karaktersiz adamı 57 31 Yanıtla
  • Serkan:
    Ne güzel dünya Allah var deyip her halti yeme hakkını elinde tutmak 54 4 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    yalama somun 42 5 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    savaşmış ne savaşı anlayamadım bu gerizekalıları müftü olarak atarsan ülkenin çivisi çıkar bu adamın İslamiyet ile uzaktan yakından alakası yoktur. Bu ülkenin bütün kurumları bu zihniyetten arındırılmalıdır. Bizim baştaki yetkililer dünyada barış için üstünü başını yırtarken kendi ülkesini nasıl birbirine düşürürüm nasıl ayrımcılık çıkarırım derdine düşmüştür allahım tez vakit ülkemize huzur getirsin... 32 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Böyle yaparak oy toplama degıl yıkılış haberı oluyor 26 6 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Normal sonuç ne bekliyordunuz ki 22 3 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    yukseltilmis bunun vaizinden ne olur 20 3 Yanıtla
  • Salih Özel:
    bu olayın tam tersi olsaydı herhangi sanatçı yapsa bu saat için şuan gözaltına alınmıştı hapisteydi inşallah bunların devri birgün bitecek 11 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yani devlet memuru olunca oyle meslekten ihrac kolay beri olmayinca boyle artistik laflar edersin tabiki.. bi kolejde Din kulturu ve Ahlak Bilgisi ogretmeni olsan ve ( gerci hukumet hic birini acikta birakmiyor bi kayirma var muazzam. 1800 alim 15 bin icinden , tarihci 27) elde ozgecmis is arasan cocugun colugun kiran vs seni beklerken boyle artist laflar etmezdin.. sadece kimine gore cok sey olan mevkiiiin dusmus maas yine 15 i hazir. 5 3 Yanıtla
  • emir2003:
    Boş boğazlık. 0 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    abi Helal olsun adama tam bir Mücahit Şimdi adam yalan mı söyledi sahnede İçkili bir şekilde öldüyse ne yapmak lazım ya ne diyecek 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Maviş:
    Daha büyük hayırlar gelecek demiş. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Volkan Konak için "Sahnede geberdi" diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı - Son Dakika
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