Volkan Konak'ın Ölümündeki İhmal İddiaları Programda Tartışıldı - Son Dakika
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Volkan Konak'ın Ölümündeki İhmal İddiaları Programda Tartışıldı

Volkan Konak\'ın Ölümündeki İhmal İddiaları Programda Tartışıldı

KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın ölümündeki ihmal iddiaları "Neler Oluyor Hayatta" programında masaya yatırıldı. Programa, Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk katıldı. İlk müdahale anına ait görüntüler de programda izlendi.

04.04.2025 14:57
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Kanal D'de yayınlanan programı "Neler Oluyor Hayatta" programında ani kaybı ile hayranlarını derinden üzen Volkan Konak'ın ölümü konuşuldu. Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sahne aldığı esnada fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk programda açıklamalarda bulundu.

Sahne aldığı otelden güvenlik kamerası ve ilk müdahale anlarının görüntüleri de programda yayınlandı. Sahnede fenalaşarak yere yığılmasının ardından dakikalarca kalp masajı yapılan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"AİLESİNİ ÜZMEMEK ADINA DETAY VERMEK İSTEMİYORUM AMA..."

Prof. Dr. Kocatürk şunları söyledi: "Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bayram tatili için ailemle Kıbrıs'taydım ve o gün de Volkan Konak'ı dinlemeye gittik. Biraz uzak bir masadaydım. Ailesini üzmemek ve incitmemek adına çok detay vermek istemiyorum ama kamuoyunda 'pisi pisine öldü' gibi bir algı var. Öyle bir durum olmadığını belirtmek isterim. Biz Volkan Konak'ı dinlerken bir anda müzik sustu. Biz kendisinin düşüp, yere yığıldığını görmedik. Müzik sustuktan sonra sahnede kalabalık oluştu. Ben imza almak isteyenler orada diye düşündüm ama sonra 'doktor var mı?' anonsu yapıldı. Ben hemen sahneye fırladım. Volkan Konak yerdeydi ve hemen tıbbi müdahaleye başladım. Saat 23.30 sularıydı. Ambulansa haber verildi. Orada anında tıbbi müdahaleyi başlattım. Ben göğüs cerrahisi profesörüyüm, yüzlerce kez bu müdahaleyi yapmışımdır ve ilk yardım eğitimi kuruluşlarından birini de kurdum. Bu konuda kitaplar yazdım. Bu konuda oldukça deneyimli ve bilgiliyim."

Volkan Konak'a ilk müdahale eden doktor: Ailesini üzmemek için detay vermek istemiyorum ama...

"DOĞRU VE ZAMANINDA MÜDAHALE YAPILDI"

"O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı" diyen Prof. Dr. Kocatürk, "Hem ailesinin hem de bu tür haberleri alan insanların iyi bir ilk yardım müdahalesi yapılmadığı bilgisini aldıklarından dolayı yanlış yorumlar yapmalarını istemiyorum. Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm. Ve orada alanda bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı, onlar da yardımcı oldular. Toplam dört hekimdik. Bir anestezi, bir kulak burun boğaz uzmanı ve bir doktor arkadaşımız daha müdahaleyi aralıksız gerçekleştirdik. Ambulans geldikten sonra ileri yaşam desteği verdik. İlaç uygulaması ve entübasyon yaptık. Entübasyonu kulak burun boğaz uzmanı hocamız yaptı. Hastayı nakil etmeye en uygun hale getirdiğimiz ilk andan itibaren kalp masajına devam ettik. Hastanenin aciline girene kadar da müdahaleye devam ettik. Yolda hastaneyle de sürekli iletişim halindeydik. Hatta doktorlara içeri girdiğimizde devam edebileceğimizi söyledik ama yeterli ekipleri olduğu için kapıda bekledik. Sonrasında da vefat haberi geldi. İlk andan beri zaten yaşam belirtisi yoktu. Geri döndürülebilir bir sebep olmadığından dolayı da ne yazık ki vefat etti. Yapılan yorumların hiçbiri doğru değil" dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın Ölümündeki İhmal İddiaları Programda Tartışıldı - Son Dakika

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