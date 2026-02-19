Washington'da Gazze Protestosu - Son Dakika
Washington'da Gazze Protestosu

Washington'da Gazze Protestosu
19.02.2026 21:48
Filistin destekçileri, Gazze Barış Kurulu toplantısı sırasında Washington'da protesto yaptı.

Gazze Barış Kurulu'nun ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ilk toplantısı sırasında toplantının düzenlendiği bina yakınlarında toplanan Filistin destekçisi bir grubun gerçekleştirdiği protesto gösterilerinde 2 kişi gözaltına alındı.

Gazze Barış Kurulu'nun ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen toplantısına ev sahipliği yapan ABD Barış Enstitüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bina önünde Filistin destekçisi bir grup protesto düzenledi. Toplantı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren enstitü çevresinde polis bariyerleri kurulurken, giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik ekibi konuşlandırılırken, protestocular yakın bir alanda toplanarak gösteri yaptı. Toplantının sürdüğü saatlerde bina önünde toplanan protestocular, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Özgür Filistin" sloganları attı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "Soykırımcı Netanyahu" pankartları taşıdı. Göstericiler, uluslararası toplumun Gazze'de kalıcı ateşkes ve insani yardımın artırılması için daha güçlü adımlar atması çağrısında bulundu.

İki protestocu gözaltına alındı

Gösteri sırasında güvenlik kurallarını ihlal ettiği iddia edilen 2 protestocu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis müdahalesinin ardından protesto kısa süreli gerginliğe sahne olsa da olay büyümeden kontrol altına alındı. Gazze Barış Kurulu toplantısı enstitü binasında devam ederken, protestocular bir süre daha slogan atmaya devam etti. Güvenlik güçleri, gösterinin kontrollü şekilde sona ermesi için bölgede çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Protesto sırasında güvenlik güçleri, enstitü çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Polis ekipleri protestocuların bina girişine yaklaşmasını engellerken, toplantıya katılan heyetlerin güvenli şekilde giriş çıkış yapabilmesi için çevrede trafik akışı da kontrollü olarak sağlandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

