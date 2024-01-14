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Washington DC'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: Biden'ın Ellerinde Kan Var - Son Dakika
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Washington DC'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: Biden'ın Ellerinde Kan Var

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde binlerce kişi, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yaparken ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Washington DC\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü: Biden\'ın Ellerinde Kan Var
14.01.2024 - 00:02,
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ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapılırken, ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösteren binlerce kişi "Biden'ın ellerinde kan var" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 99 gündür sürdürdüğü saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın tepkisi karşısında geri adım atmayan İsrail ordusu, ABD'nin desteğiyle bölgedeki katliamını sürdürüyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de bugün düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde İsrail'in saldırıları protesto edildi. Beyaz Saray'ın doğusunda yer alan Freedom Plaza'da toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla Gazze'de ateşkes çağrısı yaparken, meydanın ortasına da dev Filistin bayrağı açıldı.

"Gazze'deki savaşa son verin", "ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin" ve "Biden'ın ellerinde kan var" yazılı pankartlar taşıyan Filistin destekçileri, "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Yürüyüşte ABD'de bu yıl yapılacak olan seçimlere de atıfta bulunan göstericiler, "Kasım'da hatırlayacağız" sloganları atarak ABD Başkanı Biden'a Gazze mesaj gönderdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Filistin, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Washington DC'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: Biden'ın Ellerinde Kan Var - Son Dakika


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