WSJ'ye göre ABD, İran tehdidi nedeniyle RAF Mildenhall'daki uçaklarını tahliye etti

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD, İran tehdidi nedeniyle İngiltere'deki ikinci bir üsten de askeri uçaklarını tahliye etti.

Wall Street Journal'ın 5 kaynağa dayandırdığı haberinde ABD ordusunun, İran'dan gelen bir tehdit üzerine pazartesi günü İngiltere'deki RAF Mildenhall askeri üssündeki uçaklarını tahliye ettiğini aktardı. 2 yakıt ikmal tankerinin Almanya'ya yönlendirildiği, diğerlerinin ise farklı bölgelere taşındığı ifade edildi. ABD'li bir yetkiliye göre Washington, RAF Mildenhall ve RAF Lakenheath'teki güvenlik durumunu, ABD Savunma Bakanlığı'nın güvenlik sistemindeki ikinci en yüksek savunma tehdit seviyesi olan "FPCON Charlie" seviyesine yükseltti. ABD'li yetkililerin RAF Mildenhall'a yönelik tehdidin kesin niteliğini tartıştığı aktarıldı.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü ayrıntı paylaşmazken, ABD uçaklarının çeşitli nedenlerle tesisler ve operasyon yerleri arasında rotasyon yaptığını ifade etti.

ABD, İran bağlantılı olduğu düşünülen bir güvenlik olayı nedeniyle Eylül ayında bombardıman uçaklarını Fairford hava üssünden çekmişti.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin güneybatısında ABD bombardıman uçakları tarafından İran'a yönelik saldırılarda kullanılan RAF Fairford hava üssü dışında Eylül ayında yaşanan bir güvenlik olayıyla bağlantılı 5 kişi, daha sonra 2 kişi İran istihbaratına yardım ettikleri şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Olayın detayları açıklanmazken, ABD güvenlik gerekçeleriyle B-1 bombardıman uçaklarını Fairford hava üssünden çekmişti.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, RAF Fairford'daki olayın "muhtemelen İran'da koordine edildiğini" ifade etmişti. İran'ın Londra Büyükelçiliği ise hava üssüne yönelik herhangi bir komploya karışmadıklarını belirterek suçlamaları reddetmişti.

İran Devrim Muhafızları ise Temmuz ayında Fairford üssünün ve İran'a karşı saldırı başlatmak için kullanılan diğer tüm üslerin meşru hedefler olduğunu açıklamıştı.