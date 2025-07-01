Yaban Arısı Soktu, Yaşamını Yitirdi

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Danışman köyünde yaşayan 71 yaşındaki Orhan Durdu, arı sokması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde çalıştığı sırada yaban arısı tarafından sokulan Orhan Durdu, kısa sürede fenalaştı. Yakınları tarafından Tirebolu Devlet Hastanesine götürülmeye çalışılan Durdu, yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Durdu'nun cenazesi adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN