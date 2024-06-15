Yaban domuzu kaza yaptı, sürücü yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kara yoluna aniden çıkan bir yaban domuzu trafik kazası yaşanmasına neden olurken, şarampole devrilerek yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Seydişehir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Seydişehir yönüne seyir halinde olan 42 K 5372 plakalı otomobil, karayoluna aniden çıkan yaban domuzuna çarptı. Kaza sonucu otomobil şarampole devrilerek yan yatarken, sürücü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonucu telef olan yaban domuzu ise yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA