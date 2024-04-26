Yabancı Uyruklu Kadınları Zorla Çalıştırma ve Fuhşa Sürükleyenlere Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Yabancı Uyruklu Kadınları Zorla Çalıştırma ve Fuhşa Sürükleyenlere Operasyon: 3 Gözaltı

Samsun'da göçmen polisi tarafından yapılan operasyonda, yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp fuhşa sürükleyenlere yönelik 2'si erkek 3 kişi yakalandı ve 6 kadın kurtarıldı. Operasyonda, Kırgız uyruklu Türk vatandaşı M.A. adlı kadının, yasal yollardan getirdiği kadınları hasta bakıcılık işinde çalıştırarak komisyon aldığı ve fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

26.04.2024 18:52
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Yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırma ve fuhşa sürükleyenlere operasyon: 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da göçmen polisi tarafından, yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp fuhşa sürükleyenlere yönelik yapılan operasyonda Kırgız uyruklu kadın ile birlikte 2'si erkek 3 kişi yakalandı, 6 kadın da kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yaptıkları çalışma sonucu Kırgız uyruklu Türk vatandaşı M.A. adlı kadının, Özbekistan ve Azerbaycan'dan yasal yollardan kadın getirdiği, Türkiye'de kalış süresi dolan kadınları hasta bakıcılık işinde çalıştırdığı, bu kadınlardan komisyon adı altında para aldığı ve yine söz konusu kadınlara fuhuş yaptırdığını tespit etti. Göçmen polisi, H.G. adlı şahsın M.A. adlı kadının getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdığını ve E.Y. adlı şahsın da M.A. ile birlikte kadınları zorla çalıştırdığını ortaya çıkardı.

Polis yaptığı operasyon sonucu Kırgız uyruklu M.A. ile Türk vatandaşı E.Y. ve H.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisin operasyonunda 6 kadın kurtarıldı. Kurtarılan 6 mağdur kadının da sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.A. adlı kadın ile E.Y. ve H.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yabancı Uyruklu Kadınları Zorla Çalıştırma ve Fuhşa Sürükleyenlere Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı Uyruklu Kadınları Zorla Çalıştırma ve Fuhşa Sürükleyenlere Operasyon: 3 Gözaltı - Son Dakika
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