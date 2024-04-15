3.Sayfa

Yabancı uyruklu uyuşturucu tacirleri tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan yabancı uyruklu 3 şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 şahıstan ikisi tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan Abdulkadir Amer Ali İnegöl Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından teknik takibe alındı. Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayisinde mobilya imalathanesi işyeri bulunan Abdulkadir A., "Çok taze uyuşturucum geldi" diyerek müşterilerini işyerine davet ettiğini öğrenen ekipler harekete geçti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri tarafından işyerine yapılan operasyonda işyeri sahibi Abdulkadir Amer Ali ile Celal B. ve Muhammed Alamir gözaltına alındı. İşyerine ekipler ve özel arama köpekleri tarafından yapılan aramada satışa hazır 50 gram metanfetamin ile 15 gram kokain ele geçirildi. Şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıstan Abdulkadir Amer Ali ve Muhammed Alamir tutuklanırken, Celal B. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.