Yabancıya İzinsiz Seyahat Cezası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde izinsiz seyahat eden yabancı uyruklu şahsa 11 bin 604 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Bozüyük ilçesinde yol kontrol ve arama uygulaması gerçekleştirildi. Denetime 3 subay, 3 jandarma astsubay, 5 uzman çavuş, 1 trafik timi ve 1 KOM unsuru olmak üzere toplam 15 personel katıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda 723 şahıs ile 142 araç sorgulandı.

Öte yandan, denetimler sırasında yol izin belgesi olmadan seyahat ettiği belirlenen yabancı uyruklu şahsa 11 bin 604 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK