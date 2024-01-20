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Yağışlı havada freni tutmayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 4 yaralı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan 6 araç hurdaya döndü

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yağışlı sebebiyle freni tutmayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlaın arasına daldı. 4 kişinin yaralandığı karayolunun savaş alanına döndüğü kazada tırla birlikte 6 araç hasar gördü.

Kaza bugün saat 15.00 sıralarında Alanya ilçesi avsallar Mahallesi İncekum kamping kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye Ömer Koçer idaresinde 42 ANL 713 plakalı tır, yağışlı havada duramayıp kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 07 AzY 529 plakalı ticari araç, 34 TC 0932, 07 BEG 787, 34 BED 002 plakalı otomobiller, 45 AIA 577 plakalı kamyon ve plakası öğrenilemeyen 1 otomobil büyük hasar gördü.Çarpmanın etkisiyle savrulan ve hurdaya dönen araçlarda bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenilirken olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Kazadan yara almadan zurtulan Tır şoförü Omer Koçer, " Aşırı yağış sebebiyle aracın freni tutmadı kurtarmaya çalıştam ama araca fren etki etmetdi diğer araçlara vurmak zorunda kaldım, istemezdim,bilerek olmadı" dedi.