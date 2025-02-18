Yaşlı çifti ayıran kazada kahreden detay

3.Sayfa

Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde bulunan Devebağırtan virajında yürek yakan kaza meydana geldi. Ömer Lütfi Irmak (82) kontrolündeki 64 KK 161 plakalı Mercedes marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak ve eşi N.I. (77) kazada yaralandı.

YAŞLI ÇİFTİ KAZA AYIRDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Lütfi Irmak bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çift, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAHREDEN DETAY

Doktor olduğu öğrenilen Ömer Lütfi Irmak'ın eşiyle birlikte Uşak'tan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doktor olarak görev yapan oğlunu, gelinini ve torunlarını ziyaret etmek için yola çıktığı öğrenildi.