Yaşlı çifti ayıran kazada kahreden detay - Son Dakika
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Yaşlı çifti ayıran kazada kahreden detay

Yaşlı çifti ayıran kazada kahreden detay

Sakarya'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 82 yaşındaki Ömer Lütfi Irmak hayatını kaybetti, 77 yaşındaki eşi ise yaralandı. Yaşlı çiftin, doktor olarak görev yapan oğlunu, gelinini ve torunlarını ziyaret etmek için Uşak'tan Kocaeli'ne doğru yola çıktıkları öğrenildi.

18.02.2025 15:22  Güncelleme: 16:47
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Sakarya- Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde bulunan Devebağırtan virajında yürek yakan kaza meydana geldi. Ömer Lütfi Irmak (82) kontrolündeki 64 KK 161 plakalı Mercedes marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak ve eşi N.I. (77) kazada yaralandı.

Yaşlı çifti ayıran kazada kahreden detay

YAŞLI ÇİFTİ KAZA AYIRDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Lütfi Irmak bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çift, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı çifti ayıran kazada kahreden detay

KAHREDEN DETAY

Doktor olduğu öğrenilen Ömer Lütfi Irmak'ın eşiyle birlikte Uşak'tan, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doktor olarak görev yapan oğlunu, gelinini ve torunlarını ziyaret etmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı çifti ayıran kazada kahreden detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Kuru:
    YAHU burada kahreden detay ne? Ne yani ölen amcamız dr olunca olağan üstü bir durum mu gerçekleşiyor? Ayrıca 82 yaşındaki adamın 700km uzun yol yapmaya cesaret etmesi bence kahreden detay 4 0 Yanıtla
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