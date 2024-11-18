Gaziantep'te yağma suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde yağma suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Yağma suçundan 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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