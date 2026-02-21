Yağma Suçundan 16 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Yağma Suçundan 16 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

Yağma Suçundan 16 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı
21.02.2026 12:51
Gaziantep İslahiye'de, 16 yıl hapis cezası ile aranan K.A. jandarma tarafından yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İslahiye ilçesindeki çalışmalar neticesinde, yağma suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs, gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

