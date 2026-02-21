Yağma Suçundan 16 Yıl Cezalı Şahıs Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağma suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İslahiye ilçesindeki çalışmalar neticesinde, yağma suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs, gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
