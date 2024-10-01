Yağma ve Dolandırıcılık suçluları yakalandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu iki şahıs yakalandı.

Marmaris ve Ortaca İlçelerinde sürdürülen çalışmalarda yol kontrollerinde, haklarında 'Yağma ve dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 2 ay ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan N.A ve M.B. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA