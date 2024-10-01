Yağma ve Dolandırıcılık suçluları yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu iki şahıs yakalandı.
Marmaris ve Ortaca İlçelerinde sürdürülen çalışmalarda yol kontrollerinde, haklarında 'Yağma ve dolandırıcılık' suçlarından 9 yıl 2 ay ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan N.A ve M.B. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
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