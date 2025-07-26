Yağmur Taktaş'ın Ölümü: Sevgilisi Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika
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Yağmur Taktaş'ın Ölümü: Sevgilisi Hakkında Yakalama Kararı

26.07.2025 10:51
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Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın otopsi raporundaki bulgular sonrası sevgilisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın (28) New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunun savcılığa ulaşmasının ardından ressam sevgilisi A.C.F. (39) hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Raporda; Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı belirtildi. Ailenin avukatı Fethi Öksüz, Biz, ABD'li makamlardan şahsın iadesini ya da ifadesinin alınarak yargılamanın devam etmesi için sürecin takipçisi olacağız. İade kararında ısrarcıyız dedi.

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan 2024'te ABD'de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yağmur Taktaş'ın ailesi, avukatları aracılığı ile daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne neden olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

GEÇEN YIL FETHİ KABİR YAPILDI

Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darbedildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu. Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi ile Taktaş'ın cenazesi, 5 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısmen bozulduğu saptanan cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OTOPSİ RAPORU TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Öte yandan ailenin başvurusu sonrası New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda; Taktaş'ın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı belirtildi. Otopsi videosunda da darba bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu aktarıldı. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun da beklendiği kaydedildi.

MORLUKLAR VE SİGARA SÖNDÜRME İZLERİ

Savcılığa ulaşan otopsi raporunda Taktaş'ın darbedildiği ve işkence gördüğü kanaatinin pekiştiğini belirten ailenin avukatı Fethi Öksüz, Otopsi videosunu izlediğimizde Yağmur'un başının üstünde kesi, boyun ve bacaklarında morluklar ile sigara söndürüldüğüne dair emareler görüldüğü kanaate ulaşmıştır. Bu da bizim iddialarımızı desteklemekte hatta ötesine de geçtiğini göstermektedir. Raporda, Yağmur'un vücudunda birden farklı çeşit uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu, bundan dolayı zehirlendiği yansımakta. Yağmur'un bu süreçte işkence gördüğü ve aç bırakılmasının akabinde uyuşturucu madde verilmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği açıkça ortaya konmuş oldu diye konuştu.

ABD'DE YASAL BİR İŞLEM YAPILMADI

A.C.F. hakkında şu ana kadar ABD'de yasal bir işlem yapılmadığını belirten Öksüz, Şahıs, Türkiye'ye giriş yapması halinde yakalanıp, ilgili adli makamlara teslim edilecektir. Biz, ABD'li makamlardan şahsın iadesini ya da ifadesinin alınarak yargılamanın devam etmesi için sürecin takipçisi olacağız. İade kararında ısrarcıyız. Bununla alakalı geçtiğimiz dönemde emsal bir karar çıktı. Yağmur'un vefatının ailede uyandırdığı derin acılar sebebiyle, şahsın yargılanmasının Türkiye'de gerçekleşmesini istiyoruz dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yağmur Taktaş'ın Ölümü: Sevgilisi Hakkında Yakalama Kararı - Son Dakika

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